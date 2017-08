Conflict om forse huurachterstand in Haarle: container moet weg van oprit

Onderzoek naar apart fietspad voor toerfietsers in Overijssel

11 augustus In Overijssel komt mogelijk een apart fietspad voor toerfietsers. Daarmee moet de wrevel over wielrenners op fietspaden worden verminderd. Daarnaast werkt de toerfietsersbond NTFU aan een 'fietspadcode'. Een gedragsrichtlijn voor fietspadgebruikers.