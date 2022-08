Dagen na Frans duivendrama overheerst nog steeds verwarring: ‘Organisator heeft alle landen rad voor ogen gedraaid’

Minister Harbers komt met vele ict-aanpassin­gen na verwarring over dodencij­fers op N35

Om fouten en verwarring te voorkomen in de registratie van dodelijke ongelukken op Rijks-N-wegen, werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een nieuwe data-omgeving voor het eigen ongevallensysteem. Dat laat minister Mark Harbers (VVD) weten na de onduidelijkheid die ontstond over het verschil in cijfers over dodelijke ongelukken op N-wegen die het Rijk beheert, zoals de N35.

20 april