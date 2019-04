Dauwpop in Hellendoorn strikt levende legende George Baker

Eerder werd al bekend dat Nothing But Thieves, Kaiser Chiefs, De Staat, Ronnie Flex & Deuxperience en Kraantje Pappie op het hoofdpodium optreden. Ook Bökkers uit Heino is van de partij.

Enge Bos

Dauwpop maakt deze week ook de gehele line-up voor het ‘Down The Glory Hole’ stage bekend: De Ruige Rita’s, Volcano Boys, Dave Grohl & The Topless DJ’s, Bella Hay en Mauro van Candy Says en E-Star. Wie zelf wil zingen, al dan niet in gezelschap, kan terecht bij Karaokebar Xing Mei.