Dauwpop zegt optreden Boef af

Boef kwam deze week in opspraak nadat hij vrouwen die hem een lift hadden gegeven op Snapchat 'kech' noemde, wat zoiets als 'hoer' betekent. Enkele radio-dj's besloten de rapper vanwege zijn vrouwonvriendelijke uitspraken niet meer te draaien. Andere festivals hebben het optreden van de rapper om die reden ook afgezegd.

Dauwpop, dit jaar niet op de traditionele Hemelvaartsdag, laat via Facebook weten dat het besluit niet over één nacht ijs is gegaan: "We hebben er wat langer over nagedacht en helemaal niet de illusie het voor iedereen goed te kunnen doen. Al 24 jaar organiseren we Dauwpop met hart en ziel voor ons publiek en een beetje voor onszelf. We staan voor gastvrijheid, vrijdenken en respect. Wij willen daarom een gezellig feest voor iedereen. Met een goede sfeer waar iedereen zich veilig, maar vooral welkom voelt."

Taalgebruik

Tv-presentator Erik Dijkstra kreeg woensdag ladingen kritiek over zich heen nadat hij de artiest Boef verdedigde in talkshow Jinek. Volgens Dijkstra moet je de muziek los zien van zijn uitspraken. Dauwpop ziet dat na beraad toch anders: "Wij weten ook heus wel dat rappers –en trouwens net zo goed rock ’n rollers of andere artiesten- niet persé bekend staan om verfijnd taalgebruik, maar de laatdunkende opmerkingen van Boef zijn geadresseerd aan veel van onze bezoekers. Naast het beledigende karakter, passen ze ook helemaal niet bij ons festival. Het is in ieder geval onze grens voorbij."