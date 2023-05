De goedkoopste parkeervergunning van Nederland is te koop in Twente

Toparties­ten op Hemel­vaarts­dag in Vriezen­veen: wat vragen deze grote namen van de organisa­tie?

Na twee coronajaren en vorig jaar op het allerlaatste moment een uitgeklede editie, is Randrock terug in volle glorie. Het 20-jarig bestaan wordt gevierd met drie podia en artiesten om je vingers bij af te likken. Op Hemelvaartsdag is het centrum van Vriezenveen een waar festivalterrein. „Tot vorige week had ik best wel stress”, bekent organisator Rik Pape.