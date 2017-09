De Hoop lonkt naar molenprijs

Molen de Hoop in Hellendoorn genomineerd voor landelijke prijs

2 september Molen De Hoop in Hellendoorn is genomineerd voor de landelijke Molenprijs 2017. Vrijdag nam de jury een kijkje bij de Hellendoornse molen. Vanaf zaterdag kan er online gestemd worden. De Hoop is de enige molen in Noord-Oost Nederland die genomineerd is.