Dit festival in Haarle is een kraamkamer voor muzikaal talent: ‘Het begon ooit in de tuin van mijn ouders’

OPINIE ‘Verkopers van pesticiden en voer kapen ons platteland’

De meeste boeren willen best minder dieren per hectare gaan houden, maar krijgen van diverse kanten te horen dat inkrimpen van de veestapel onzin is, zegt biologisch boer Jan Overesch. ‘Pesticidenindustrieën, kunstmest- en zaadverkopers hebben er alle belangen bij dat de intensieve landbouw in stand blijft.’