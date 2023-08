Dit is de kersverse baas van Avonturenpark Hellendoorn en hij mag direct aan de bak met ‘nieuwe’ achtbaan

Steeds meer inwoners verzetten zich tegen WOZ-waar­de in Rijs­sen-Hol­ten en dat betaalt zich uit

De WOZ-waarde behaalde dit jaar weer een record hoogte. Reden voor veel huiseigenaren om bezwaar te maken. Zo ook in Rijssen-Holten. De gemeente zag vorig jaar al een verdubbeling in het aantal bezwaren. Hoe zit dat in 2023?