Dit is hoe de eerste teams uit Hellendoorn dit weekeinde speelden

Vierde divisie Afscheid van aanvoerder Sahbaz inspireert uitge­speeld Rohda, dat zegeviert in vermake­lijk duel

In een vermakelijke wedstrijd was Rohda zondag gebrand op het behalen van een goed resultaat. De laatste thuiswedstrijd tegen Westlandia was op papier een wedstrijd zonder sportieve belangen. Desondanks vond de ploeg uit Raalte dat het nog wel iets had om voor te strijden.