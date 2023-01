Droom komt uit voor Maud (29): zij heeft nu haar eigen hotel met restaurant in Haarle

HAARLE - Als je de kleine Maud Heuven twintig jaar geleden vroeg wat ze later wilde worden, dan was het antwoord simpel: acteren of de horeca in. Het werd dat laatste. Nu staat ze aan de vooravond van een groot avontuur in hartje Haarle. Deze week heropent ze hotel en restaurant De Haarlerberg. „Ik kan niet wachten om hier gastvrouw te zijn.”