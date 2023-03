Een broze moeder van 100 in De Blenke in Hellendoorn: ‘ Maar ze is er gelukkig nog’

Dit is het verhaal van een kroeg in Twente, waar drugsmis­bruik het plezier vergalde

Het licht is uit in Café Borrels. De gordijnen dicht. Binnen knerpen glasscherven onder de schoenen. Gebroken spiegels aan de wand verraden dat hier flinke trammelant was. Aan het schap zit uitbater Gert Snijder. Tussen zijn vingers een peuk. Een dag eerder nam hij een rigoureus besluit. Het café gaat dicht. Per direct. „Zo hoeft het van mij niet meer.”