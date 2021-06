Een kapotte motorboot en Berber neemt afscheid van school | Zeezeilen met Zouterik #13

Sebastia­nus­kerk Haarle verkocht aan Reggewoon: plan voor woningen en zorg

28 mei Het is de eerste van vele die nog zullen volgen. De Sebastianuskerk in Haarle is verkocht. Er is een principeovereenkomst tussen Parochie Heilig Kruis en Woningcorporatie Reggewoon over de aankoop van het gebouw en een gedeelte van de parochiegrond, waaronder het voormalige Cultura-terrein. ,,Om een dorp als Haarle leefbaar te houden, is meer nodig dan het bouwen van woningen’’, zegt John Olde Olthof, directeur-bestuurder van Reggewoon.