Een natuurbegrafenis in Hellendoorn? Prachtige plek, maar duur en je mag er niks: ‘Misschien schrikt dat af’

met video Schaamte­loos Oerend Hard zingen op de fiets? Hier in Salland kan dat: ‘Het is juist gek als je het niet doet’

Hou je ervan om al fietsend liedjes te zingen? Op een fietspad tussen Heino en Laag-Zuthem kan dat vanaf nu Oerend Hard, zonder dat het een Rollercoaster van schaamtegevoelens oplevert. Het is het eerste zangfietspad in Salland. Een actie die ervoor moet zorgen dat mensen hun gêne achter zich laten en gewoon zingen in het openbaar. ,,Wat is er nou raar aan?’’