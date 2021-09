Een stukje Amerikaanse geschiedenis in Pearl Harbour | Zeezeilen met Zouterik #25

Provincia­le Sta­ten-partijen willen debat over de veilig­heids­si­tu­a­tie op de N35 bij Mariënheem en Haarle

2 mei Provinciale Staten-partijen CDA, VVD en PvdA willen uitleg over de versobering van de maatregelen op de N35 in Mariënheem. Nadat de Stentor het nieuws bracht dat er momenteel druk gesleuteld wordt aan verkeersmaatregelen op de N35, willen de partijen opheldering van de Gedeputeerde Staten. Zo zou de veiligheid en de doorstroming van het verkeer in het geding komen.