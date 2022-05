Eindelijk is het zover: actrice Johanna ter Steege kan vrijdag de Johanna van Buren Cultuurprijs voor Oost-Nederland ophalen

Video Alleen­staan­de Hans uit Haarle vult zijn lege kamers met spullen voor Oekraïense moeder, dochter en baby

Drie jaar lang werkte 70-plusser Hans de Lange uit Haarle op en af in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Hij hielp daar jongeren met het opzetten van een eigen bedrijf. In die tijd leerde hij Viktoriia Mishchenko (26) kennen. Samen met haar moeder en dochtertje van 7 maanden vluchtte ze vorige week via Polen naar Amsterdam vanwege de oorlog in haar land. Als het aan Hans ligt, trekken ze voorlopig bij hem in: ,,Kamers heb ik genoeg, maar spullen niet.’’

2 maart