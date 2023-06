Enquête: meer dan duizend inwoners van Hellendoorn hebben maanden na coronabesmetting nog klachten

Excelsior’31 mocht bijna niet voetballen op barslecht kunstgras­veld, maar op de valreep gloort er hoop

De KNVB stond op het punt om het oude kunstgrasveld van Excelsior’31 af te keuren. Problemen met de waterafvoer maken het veld soms totaal onspeelbaar. „Een beetje stevige regenbui en het veld staat vol water”, zegt clubvoorzitter Harald Eertink. Maar de derde divisionist boft, want nieuw kunstgras is in aantocht.