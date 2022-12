Enquête moet bevolking buitengebied Hellendoorn alerter maken op criminele activiteiten

Wagentje met drugsafval

„Politie, gemeente en Openbaar Ministerie zijn samen voortdurend bezig illegale prakrijken op te sporen of nog beter helemaal te voorkomen. Daarvoor hebben we wel de hulp van de burgers nodig, die alert moeten zijn en dit soort illegale praktijken moeten leren herkennen. Om dat te testen hebben we eerder dit jaar een wagentje met zogenaamde vaten met drugsafval langs de weg gezet om te zien hoeveel mensen dat zouden melden”, zegt Eijbersen.

Hij vervolgt: „Dit is een continu proces en daarom hebben we nu besloten aan ruim 2100 huishoudens een brief te sturen met het verzoek deel te nemen aan een online enquête te sturen. We hopen op deze manier een beter beeld te krijgen wat zich allemaal in ons buitengebied afspeelt. Alleen met elkaar kunnen we criminaliteit in dit gebied zoveel mogelijk weren en voorkomen.”