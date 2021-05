Eten, bidden en zingen op Maupiti | Zeezeilen met Zouterik #9

Toercommis­sie Hellen­doorn­se motorclub: Achter elke bocht een nieuw avontuur

26 april HELLENDOORN - Als de vogeltjes fluiten, dan kunnen de motoren naar buiten. Het is weer tijd met het glimmend gepoetste motorrijwiel de weg op te gaan. Bij één van de grootste motorclubs in de regio, de MCNH in Hellendoorn, maken de rijders zich op voor de Lenterit op 2 mei. „Avontuur en gezelligheid.”