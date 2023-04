Fietser ernstig gewond na eenzijdig ongeval in Nijverdal

250 extra kaarten beschik­baar in ‘uitvak’ voor ‘promotie­wed­strijd’ Heracles, bij winst feest in het stadion

Meer Heracles-supporters kunnen vrijdagavond de strijd om promotie naar de eredivisie in het stadion volgen. Er zijn sinds woensdag 250 kaarten extra beschikbaar. De aanhang van tegenstander Jong PSV heeft genoeg aan de helft van de 500 plekken in het uitvak. De andere helft is vrijdag gevuld met eigen fans. Als de club promoveert, is er na afloop een feestje in het stadion.