Fietser gewond naar ziekenhuis na ongeval in Nijverdal

Squash Hellen­doorn na 31 jaar opgeheven: ‘Wij gaan Mark enorm missen en moeten op zoek naar andere kroeg’

HELLENDOORN - Het zijn zaterdagmiddag de laatste partijtjes die in het squashcentrum aan de Dorpsstraat worden gespeeld. Squash Hellendoorn wordt per 1 februari na 31 jaar opgeheven. Voor veel gebruikers was het sportcentrum meer dan een plek om zich in het zweet te werken.

29 januari