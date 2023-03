Fietstunnels onder gevaarlijkste rotonde in Nijverdal? Veel te duur, dus daar heeft niemand het meer over

Op deze twee locaties gaat Twenterand vluchtelin­gen uit Oekraïne opvangen in stacara­vans: ‘Op redelijke afstand van woningen’

Twenterand vangt, over enkele weken, 82 Oekraïners op in chaletparken. De achttien stacaravans komen op twee locaties te staan: aan de Sportlaan in Vriezenveen en op camping De Blekkenhorst in Den Ham. Nadat Twenterand dinsdag akkoord ging met een budget van 2 miljoen euro, gaat dat nu met stoom en kokend water. „In een weiland, op redelijke afstand van woningen”, zegt burgemeester Hans Broekhuizen.