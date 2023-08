Flexwoningen als oplossing voor woningnood; komen de eerste 15 aan Nijveldserf in Nijverdal te staan?

Rijkswater­staat en gemeente Hellen­doorn praten inwoners van Haarle bij over de plannen voor de N35

Rijkswaterstaat en de gemeente Hellendoorn houden op 6 september samen een informatiebijeenkomst over de aanpassingen aan de N35. De informatiebijeenkomst over de provinciale weg wordt gehouden in Dorpshuis De Veldkamp in Haarle.