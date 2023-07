Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hellendoorn vandaag

Beheerder Almelose speeltuin kort na sluiting zwaar mishandeld door vier mannen: ‘Gesprek liep ernstig uit de hand’

Een gebroken jukbeen, een fractuur aan de oogkas, een breuk in de kaakholte en twee kapotte tanden. Die ernstige verwondingen heeft de 46-jarige beheerder van Speeltuin Het Nieuwland in Almelo overgehouden aan een zware mishandeling door vier mannen. Dat gebeurde vrijdagavond 30 juni. De politie doet een getuigenoproep in een poging de zaak op te lossen.