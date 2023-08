Met video Bertus en Hans uit Twente krijgen 45 jaar na Ter land, ter zee en in de lucht eeuwige roem: 'Was ook een beste klap’

Het commentaar van André van Duin was al legendarisch: „Prachtig, wat een klap, wat een klap. Dat krijg je nooit meer zoiets: zo’n klap.” Maar voor Twentenaren Bertus Wessels en Hans Bokhove volgt nu ook eeuwige roem. Ze staan in de top 5 aller tijden van het befaamde Avrotros-programma Ter land, ter zee en in de lucht. „Het was óók een beste klap.”