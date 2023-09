Gewonde bij aanrijding op N35 tussen Wierden en Nijverdal, vlakbij plek van eerder dodelijk ongeluk

vierde divisie De Vogel vindt Heino tegen aartsri­vaal Rohda hardleer­ser dan voorzien: ‘Daar word ik helemaal gek van’

Uitgerekend tegen buurman Rohda Raalte breekt Heino de ban en scoort het eerste punt van het seizoen: 1-1. Toch is het gevoel van frustratie groter dan het gevoel van vreugde. Opnieuw vliegt er direct in de openingsfase van de tweede helft een tegendoelpunt in.