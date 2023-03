Gitarist Erik (bekend van Bökkers) uit Hellendoorn gaat op tournee: ‘Er gaat niets boven het spelen met mijn live-band’

Erik Neimeijer staat te popelen. Hij heeft een nieuwe band en start binnenkort een tournee met zelfgeschreven nummers. Het eerste nummer ‘All I know’ van zijn nieuwe EP werd al jubelend ontvangen door Radio 2. Wanneer de aftrap van zijn tour is? Op 10 maart in De Smidse. Niet geheel toevallig komt dan ook zijn tweede single ‘Jezus in The Doorway’ uit.

1. Miste je het spelen in een band als oud-gitarist van Bökkers?

„Ja, heel erg zelfs. Ik heb wel opgetreden in theaters, samen met violist Corné van Woerdekom en met mijn vrouw Maartje. Maar dat is toch anders, want dan ben je met zijn tweetjes. Ik speelde gitaar, piano en zong ook nog eens. Dus dan ben je alleen maar bezig met je instrumenten en niet zo met je publiek. Nu ik weer een live-band heb met hele goede muzikanten, kan ik me meer richten op het hele geheel en er mooi feestje van maken.”

2. En voor het eerst met zelfgeschreven nummers?

„Daar ben ik helemaal blij mee. Ik heb ze geschreven over een langere periode. Samen met Peter Slager (Blöf), JB Meijers en Sven Hammond heb ik gewerkt aan een paar nummers voor het album. En afgelopen zondag heb ik samen met mijn band zeven nieuwe nummers opgenomen. Waar ze over gaan? Ze gaan vooral over de liefde, want ik ben nu eenmaal een romantische man.”

3. Dus geen Sallandse boerenrock meer voor jou?

„Het was een mooie tijd, maar daar ben ik al een tijdje klaar mee. De manier waarop ik nu muziek maak, vind ik lastig te omschrijven. Ik hou van het oude werk van Eric Clapton. Joe Cocker en John Hiatt. Maar tegelijkertijd zit er aan mijn muziekstijl ook een Mexicaans randje en een beetje gospel. Het is uplifting, en het zijn zeker geen verdrietige singer/songwriter liedjes. Wel zal Jeroen Hobert (oud-drummer Bökkers) deel uit maken van de band. Hij zegt nooit zoveel, maar als hij een aanvulling heeft op hoe we spelen, is het gelijk raak.”

4. Hoe zal de tournee er verder uit komen te zien?

„In het voorjaar en in de zomer zullen we vooral op festivals spelen, maar daar kan en mag ik nog niet teveel over melden. En in het najaar gaan we een rondje doen in de kleinere concertzalen.”

5. En kunst maken blijft ook nog een belangrijke uitlaadklep voor je?

„Zeker blijft dat het, dat blijft gewoon doorgaan. De galerie die ik samen met mijn vrouw run, is inmiddels een mooie ontmoetingsplek geworden voor allerlei culturele activiteiten. En dat loopt goed, want er komen veel mensen.”