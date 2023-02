Gloednieuw festival: Ronkende motoren, koud bier en livemuziek bij Ossencross in Hellendoorn

Een groots evenement of een festival organiseren? Dat kunnen ze in Hellendoorn als geen ander. Na Open Air, het Helders Fees en Dauwpop, staat het splinternieuwe Ossencross Festival in de steigers. Wie voor de organisatie tekent? Vier Hellendoornse vrienden.

Het festivalterrein waar het allemaal moet gebeuren, ligt er stil en verlaten bij, zo midden februari. Op het kruispunt van de Ossenkampweg en de Fijneweversweg waait een stevige wind. Die weersomstandigheden zullen ongetwijfeld anders zijn op 14 en 15 juli, wanneer de zomer op haar hoogtepunt is. Want dat zijn de dagen die de vier vrienden voor ogen hebben voor het tweedaagse festival.

Koud bier

Het viertal heeft wel vaker een feestje georganiseerd aan de Ossenkampweg. Maar dat was in de tuin van de ouders van Rick Dommerholt, de voorzitter van de Stichting Ossencross. „Dat bleef altijd kleinschalig. We hebben er tien jaar geleden een motorcrossbaan aangelegd en eigenlijk kwam van het een het ander. Er kwam wat livemuziek bij, er was koud bier en zo werd het een jaarlijks feestje”, zegt Dommerholt. „Dat feestje werd steeds populairder, steeds meer mensen hoorden er van en wilden graag komen. Zo werd eigenlijk de basis gelegd voor de Ossencross zoals we die nu voor ogen hebben.”

„Het is nog een hele klus”, gaat Dommerholt verder. „We rekenen ongeveer op duizend bezoekers en het festival duurt twee dagen. Vrijdagavond is er een pubquiz, die is al helemaal uitverkocht. Zaterdag organiseert de MCNH een crosswedstrijd voor motoren en daarnaast hebben we zeven live-acts, waaronder een optreden van De Bunzings.”

Klein dorp

Rijk hoeven de vrienden niet te worden van het festival, want ze hebben alle vier een goed betaalde baan. Maar waarom steken ze, naast die baan, zoveel tijd in het op poten zetten van zo’n groots evenement? „Het geeft gewoon een heel goed gevoel wanneer je veel positieve reacties krijgt en alles goed georganiseerd is. In zo’n klein dorp als Hellendoorn kent iedereen elkaar en gebeurt er niet zoveel. Daarom is dit soort evenementen ook zo populair.”

Want wat is er nou mooier dan een zonovergoten festival, koud bier, live muziek en ronkende crossmotoren? Helemaal niks dus, vindt het viertal. „De Ossencross is er voor iedereen. Daarom hopen we op veel bezoekers. En misschien, als het goed loopt, willen we het volgend jaar wel uitbreiden met een dag meer. Maar dat is nog even afwachten. We zijn er in ieder geval ambitieus genoeg voor”, aldus Dommerholt.