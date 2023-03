‘Grote opluchting’ bij gemeente Hellendoorn: Stikstof gooit geen roet in eten bij bouwplannen in Haarle

HAARLE - Stikstof, een woord dat steeds vaker zorgt voor nachtmerries bij projectontwikkelaars en bouwers. Want vanwege een te hoge stikstofbelasting voor de natuur is menig project gesneuveld of in de ijskast gezet. Maar er is goed nieuws voor Haarle: Stikstof gooit geen roet in het eten voor plan De Grave.

Een jubelend persberichtje van de gemeente Hellendoorn met ‘mooi nieuws’ voor het dorp Haarle. Want uit een recent gehouden onderzoek is volgens de lokale overheid gebleken dat de stikstofbelasting van het bouwen van circa 60 woningen aan de noordkant van Haarle binnen de wettelijke normen blijft. „De seinen staan op groen en dat is een grote opluchting”, erkent verantwoordelijk wethouder Gea Oord.

Grote woningnood

Een logische reactie, want als de woningnood ergens wordt gevoeld dan is het wel in Haarle. Hier is al jaren een nijpend gebrek aan betaalbare woningen, waardoor veel jongeren hun heil inmiddels buiten het dorp hebben gezocht. Met alle negatieve gevolgen van dien voor de leefbaarheid in Haarle.

Quote Voor starters kunnen we wellicht kavels verkleinen, maar daaraan zit wel een grens. Het is vooral zoeken naar een goede balans Gea Oord, wethouder Hellendoorn

Uit een in 2020 door Plaatselijk Belang Haarle gehouden enquête onder de inwoners bleek dat honderd jongeren uit Haarle voor 2025 op zoek gaan naar een woning in het dorp en dat binnen twee jaar behoefte was aan circa dertig woningen. Plan De Grave moet dit probleem oplossen.

Kleinere kavels?

In deze nieuwe wijk komt een mix van vrijstaande woningen, rijtjeshuizen en twee-onder-één kappers. Een deel is bestemd voor huurders van Reggewoon. Om starters extra tegemoet te komen, is het volgens wethouder Oord mogelijk een deel van de kavels te verkleinen. „Maar daar zit natuurlijk wel een grens aan, want die woningen moeten wel aantrekkelijk blijven. Het is vooral zoeken naar een goede balans”, benadrukt Oord.

CPO

Waarschijnlijk wordt een deel van de woningen in plan De Grave onder collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) gebouwd. Twaalf belangstellenden hebben aangegeven samen te willen bouwen. Zo’n burgerinitiatief kan rekenen op subsidie van de provincie Overijssel voor de bouwbegeleiding.

Bouwen in 2024

Het ontwerpbestemmingsplan voor De Grave ligt van maart tot mei ter inzage. Het is de bedoeling dat de raad op 11 juli een definitieve klap geeft op de bouwplannen, zodat het gebied in het derde kwartaal van 2023 bouwrijp kan worden gemaakt. Begin volgend jaar kan dan de eerste schop de grond in.

Maar...

Er is echter nog een maar, die deze hele planning overhoop kan gooien. De gemeente is nog steeds geen eigenaar van alle benodigde gronden, maar onderhandelt nog met meerdere grondeigenaren.