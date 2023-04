Handhaving zou voor Vasse knapper zijn dan het kampioenschap: ‘Spelen tegen clubs met meer leden dan dat Vasse inwoners heeft’

Heracles-trai­ner John Lammers over promotiedu­el: ‘Hoe mooi is het om de missie in eigen huis af te kunnen maken?’

John Lammers noemt het niet dé wedstrijd van het seizoen, maar dat het duel met Jong PSV vrijdagavond in Almelo belangrijk is voor Heracles, dat is klip-en-klaar. „Bij een overwinning zijn we gepromoveerd en hebben we onze missie volbracht. Hoe mooi is het om dat in je eigen stadion te kunnen doen?”