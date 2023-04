Handhaving zou voor Vasse knapper zijn dan het kampioenschap van vorig seizoen: ‘Wij spelen nu tegen clubs met meer leden dan dat Vasse inwoners heeft’

Stel uit Nijverdal krijgt gelijk van rechter: Staat handelde onrechtma­tig jegens slachtof­fers toeslagen­af­fai­re

De Nederlandse Staat is verantwoordelijk voor het leed dat Nijverdalse slachtoffers van de toeslagenaffaire is aangedaan. De rechtbank in Almelo oordeelt dat de overheid onrechtmatig heeft gehandeld. Hiermee baant de rechter een nieuwe weg naar schadevergoeding voor hen én duizenden andere toeslagenouders.