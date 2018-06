Bezoekers Dauwpop 2018 wapenen zich tegen de hitte: 'Af en toe biertje'

26 mei Dauwpop 2018. Met zo'n 29 graden op het festivalterrein is het warm. Of zeg gerust: heet. De festivalbezoekers in Hellendoorn wapenen zich op verschillende manieren tegen de hitte. „Na een paar biertjes nemen we even een glaasje water.”