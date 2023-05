Harmonie toetert mensen in Hellendoorn wakker op Hemelvaartsdag

Concreet verzoek voor plaatsen van windturbi­nes in Daarle: Gaat Hellen­doorn of provincie daar straks over?

Bij de gemeente Hellendoorn is een principeverzoek ingediend voor het plaatsen van een of meerdere hoge windmolens in het gebied rondom het voormalige munitiecomplex Bruineveld in Daarle. Dat schrijft de gemeente Hellendoorn in een brief, die vrijdag naar de omwonenden is verstuurd.