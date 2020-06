Heel Haarle hoopt vandaag op witte rook: gesprek met provincie en gemeente over woningtekort

Onderbuik­ge­voel woningnood bevestigd: ‘Binnen twee jaar schop in de grond, anders geen leefbaar Haarle’

9 juni Als er niet snel meer huizen bij komen in Haarle, komt de leefbaarheid van het dorp in het geding. Dat is een van de conclusies die Plaatselijk Belang Haarle trekt na een enquête over het woningaanbod in Haarle. Meer dan honderd jongeren geven aan binnen nu en vijf jaar een woning te zoeken in het dorp, maar sinds 2016 is er in Haarle geen huis bijgebouwd.