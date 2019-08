Heide op de Sallandse Heuvelrug staat er minder belabberd bij dan boswachters voorspelden

Tegen de verwachting in staat een deel van de heide op de Sallandse Heuvelrug toch in bloei. ,,We zijn als boswachters blij met hoe het nu bloeit, het is minder dramatisch gesteld met de heide dan we hadden voorspeld’’, zegt boswachter Jos Schouten. Vanwege de droogte van dit jaar en vorig jaar, was het maar de vraag of het nationale park dit jaar wel paars zou kleuren.