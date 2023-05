Helder weer in Hellendoorn vandaag

Hennie (59) uit Vroomshoop trekt volle zalen met Jan en Zwaan, totdat ze plots overlijdt: ‘Vijf minuten daarvoor nog lol en gein’

Jan van de Beld heeft in Hennie Dogger uit Vroomshoop zijn nieuwe zangpartner gevonden. Ze trekken volle zalen. Maar als haar hart tijdens een vluchtige boodschap stopt met kloppen, verliest Jan voor de tweede keer zijn Zwaan. Het verdriet is immens. „Ze was een vrouw met een heel groot hart.”