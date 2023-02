Hellendoorn heeft nieuwe burgemeester, die alleen over cultuur gaat: ‘Tunnelparkje schreeuwt om groot kunstwerk’

1. Cultuurburgemeester van Hellendoorn, dat wilde u als kind al worden?

„Haha, natuurlijk niet. De vraag of ik het wilde worden kwam totaal onverwacht. Noem het een donderslag bij heldere hemel. Maar wel een prettige. Hoefde er niet lang over na te denken. Ik vind het een eer en heb er zin in. De cultuurburgemeester is vooral een ambassadeur; een boegbeeld. In die rol wil Ik graag wil graag mijn nek uitsteken. Want cultuur is essentieel in het leven. Voor mij is dat kennismaken met de leef- en gedachtenwereld van anderen. Ik vind dat belangrijk. Want leven doe je met elkaar. Ik zou niet weten hoe ik weten hoe ik ergen in mijn eentje zou moeten leven.”

2. Wie is Jan Verhoek?

„Ik woon inmiddels een dikke dertig jaar in de gemeente Hellendoorn. Getrouwd, vader van drie dochters. We hebben zes kleinkinderen. In onze woonboerderij in Marle. Ik ben tekstschrijver van beroep, zzp’er. Een taalmannetje. Ik schrijf van alles en nog wat. Voor bedrijven, overheid en non profit organisaties.”

3. Wat zijn uw eigen culturele wapenfeiten?

„Ik heb van alles gedaan bij het toenmalige Spoortheater. Schreef bijvoorbeeld de teksten voor het programmaboekje. Ben betrokken geweest bij Kleurrijk Hellendoorn. Wij verzorgden exposities van beelden en andere kunst op onverwachte plekken, bijvoorbeeld in een boerenschuur, squashcentrum of kerkhof. Daar kun je nu nog wat van zien; het stalen beeld de ‘Schone Slaapster’, bij de Reggebrug bij Hulsen. Op de drie gedichten vlakbij het beeld heb ik mijn best gedaan. In onze woonboerderij in Marle hebben wij jarenlang een galerie gehad. Als ik iets mooi vindt, schaf ik het aan. Dat betekent dat hier wel eens wat aan de muur hangt of een beeld in de tuin staat. Als ik zelf een kwast ter hand neem is het een blokkwast, om een muur wit te maken.”

4. Hoe de cultuur in Hellendoorn er voor?

„Er gebeurt al heel veel, met culturele hotspots als het theater, de Lantaarn en de Smidse. Het barst van koren, muziekverenigingen en toneelclubs. Maar op het gebied van beeldende kunst schieten we toch te kort. Neem het parkje boven het tunneldak. Dat schreeuwt om een groot kunstwerk.”

5. Heeft u als kersverse cultuurburgemeester een boodschap?

„Mensen kijk om je heen. Geniet van cultuur, want het maakt je leven zoveel rijker en interessanter.”