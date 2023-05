Hellendoorn kan nu op zoek naar geschikte plek voor azc, mogelijke verspreiding van vluchtelingen van de baan

Actiegroep Tegenwind reageert verbijs­terd op aanvraag voor windturbi­nes in Daarle: ‘Laat uw burgers na zoveel jaren strijd niet in de steek’

Tegenwind Daarle, Hoge Hexel, Daarlerveen, Vroomshoop én omstreken reageert ronduit geschokt en woedend op het nieuws dat bij de gemeente Hellendoorn een aanvraag is binnengekomen voor het plaatsen van één of meer windturbines in de buurt van voormalig munitiecomplex Bruineveld in Daarle.