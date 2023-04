Hellendoorn krijgt een azc, maar waar is nog steeds onduidelijk: ‘Maximaal 200 asielzoekers en voor 10 jaar’

Opnieuw asbest in zandbak Raalte aangetrof­fen; gemeente neemt geen risico en trekt bak leeg

Opnieuw is er in een zandbak aan de Rutenberg in Raalte-Noord een stukje asbest aangetroffen. Vorig jaar gebeurde dat ook al. Nu neemt de gemeente geen risico en vervangt al het zand voor vers zand. Tot dat is gebeurd, is de speeltuin afgezet.