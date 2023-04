Hellendoorn viert bevrijding zaterdag met militaire parade en overscherende oorlogsvliegtuigen

indebuurt.nl Oranje boven! Dit is er te doen in Almelo op Koningsdag 2023

Zin in een feestje? Op donderdag 27 april is het Koningsdag en is er in Almelo van alles te doen. Er is natuurlijk de jaarlijkse Oranjemarkt, er is muziek, eten en drinken en nog meer. Hier het overzicht.