Hellendoorn zoekt de zon op: aantal panelen op woonhuizen ligt boven landelijk gemiddelde

Burgemees­ter Twenterand bedreigd op spandoeken in Vriezen­veen: ‘Dit escaleert’

Protestdoeken tegen de komst van Oekraïense vluchtelingen naar de wijk Westerdok in Vriezenveen zijn verkeerd gevallen bij de lokale politiek. De tekst is hier en daar als verkapt dreigement aan het adres van burgemeester Hans Broekhuizen te lezen. ‘Dit is niet fraai.” Handhavers hebben ingegrepen.