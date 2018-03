Het is muisstil bij de start van de Dutch Masters of MTB in Haarle, voor René

De gedreven mountainbiker uit Haarle stierf op 18 februari op 48-jarige leeftijd in het harnas, tijdens een sportief ATB-ritje. Precies een maand voor de Dutch Masters of MTB, de slopende MTB-marathon rond die plaats. René Brinkhuis was één van de organisatoren van de monsterrit waar duizend deelnemers uit Nederland, België en Duitsland aan meedoen.

Zwaar

,,Wrang”, noemt bestuurslid Jeffrey Wichers Schreur de situatie. ,,Hoe hij op deze manier is dood gegaan. Het valt ons heel zwaar. Maar deze wedstrijd afgelasten was geen optie. Dat had René ook zeker niet gewild. We moeten door.” Met een dubbel gevoel, geeft Jeffrey toe. Helemaal nu de tweede editie van de Dutch Masters of MTB, een pittige tocht voor ervaren mountainbikers over 200 kilometer, een nog groter deelnemersveld heeft dan vorig jaar. En bovendien uitgebreid is met festiviteiten. In goed overleg met de vrouw van René, Gea, besloot het 6-koppige bestuur om kort voor het startsein, vlak voor zes uur, stil te staan bij de krachtige en onmisbare persoonlijkheid die ze toch moeten missen.