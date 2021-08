Het lava kraakt onder de schoenen | Zeezeilen met Zouterik #22

Geplande maatrege­len N35 deels op de schop: géén nieuwe kruisingen in Mariënheem, hoop voor Haarle

16 april Er wordt momenteel druk gesleuteld aan verkeersmaatregelen op de N35 die al lang in kannen en kruiken leken. Geschuif met potjes geld en onderzoek naar kosteneffectiviteit van bepaalde maatregelen zorgen ervoor dat de plannen voor met name Mariënheem er wezenlijk anders uit gaan zien. Zo komen er misschien wel verkeerslichten, in plaats van de geplande ‘bajonetkruisingen’. En met het geld dat hiermee wordt bespaard, lijkt een oplossing voor het veiligheidsprobleem in Haarle dichterbij.