Hierom wil boswachter Kees Jan dat deze naoorlogse ‘paddenstoel’ in Haarle een monument wordt

Junior Rangers gezocht voor Sallandse Heuvelrug: ‘Dagje op pad met de boswachter en schaapskud­de, daar leren jongeren van’

30 september Jongeren groen en duurzaam leren denken, bijvoorbeeld door ze met een boswachter op pad te sturen. Dat is in een notendop het doel van Junior Rangers. In nationaal park De Sallandse Heuvelrug is op 10 oktober de kick-off van het nieuwe Junior Rangers-seizoen.