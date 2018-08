Hof van Salland uitgeroepen tot beste vakantiepark van Nederland

Evenemen­ten houden moeder natuur goed in de gaten

3 augustus Een hittegolf, droogte en blauwalg. Het zijn de oorzaken van het afblazen van de obstacle run in Genemuiden, de vossenjacht in Ruurlo en de blobjump in Zwolle. Met welke ogen kijken de organisaties van andere evenementen in de regio naar moeder natuur?