In de paardentram langs de rododendrons op de Sprengenberg

Nog altijd is degene die bussen van Sallandse taximan De Neuze vernielde niet gepakt: ‘Te gek voor woorden’

Taxi-ondernemer Teun Stevens, bij vele vriendengroepen in Salland bekend als De Neuze, zit nog altijd in zak en as. Afgelopen zomer werd een groot deel van zijn taxi’s en bussen vernield in Almelo. Volgens de politie zit het onderzoek in de afrondende fase maar Stevens voelt zich allerminst serieus genomen.

4 januari