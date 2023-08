In dit Twentse dorp wonen de gelukkigste mensen van Nederland

Deze Twentse boekhandel mag als enige in de regio het nieuwe kaartspel van Disney verkopen: ‘Hopelijk net zo populair als Pokémon’

Toen de razend populaire Pokémonkaarten op de markt kwamen, stonden liefhebbers zonder problemen uren in de rij voor een pakje kaarten. Maar of dat met het gloednieuwe kaartspel van Disney ook gaat gebeuren? Dat weet John Reterink van Boekhandel Reterink in Wierden nog niet. Hij houdt hoop, want hij mag, als één van de twee boekhandels in Nederland, de kaarten verkopen.