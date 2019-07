Indy fietst in Sallands Mooiste voor eigen publiek naar vijfde plek

Hondje doodgere­den bij crematori­um in Nijverdal, bestuurder rijdt door

5 juli Een hondje is woensdagavond om het leven gekomen na een aanrijding op de Meester Ponsteenlaan in Nijverdal. De automobilist is na het ongeluk doorgereden. De politie is op zoek naar getuigen en de verantwoordelijke bestuurder.