Inval bij kunstgrasproducent TenCate Grass in Nijverdal

Huh?! Voor zo'n verplichte rekenmachi­ne moet ik dertig uur werken

Stomverbaasd staarde ik naar mijn wiskundedocent. ‘Jullie moeten ook even een grafische rekenmachine aanschaffen, dat kan wel via Bol ofzo.’ Alsof het een kleinigheidje is, werd dit even gemeld, nog net voordat de bel ging. Of we even een apparaat van 110 euro wilden bestellen.