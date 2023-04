Inwoners in Hellendoorn geteisterd door vreemde telefoontjes van oplichters: ‘Ze zeggen dat ze namens de gemeente bellen’

Wanneer begint het tweede leven voor deze eenzame watertoren in Twente?

Al jaren is er een tweede leven voor de watertoren in Daarle gepland. Het 34 meter hoge gevaarte had vorig jaar al bewoond moeten zijn. Maar het is er stil. De oude, verweerde deur zit op slot. De toren is nog steeds de naargeestige, betonnen kolos uit een vervlogen tijd, omgeven door krakende oude eiken. Waarom is het plan van aannemer Hans Valk (60) niet uitgevoerd?