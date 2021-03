Inzittende van auto raakt gewond door aanrijding met vrachtwagen in Haarle

Buren in Hellen­doorn geven ander de schuld, wethouder komt met oplossing voor ‘onveilige berm’

26 januari HELLENDOORN - Wíe de berm kapot rijdt, dat wordt in de buurt betwist. Feit is dat de grond langs de Knollenhaarweg in het buitengebied van Hellendoorn ernstig is verzakt. Fietsers komen daardoor ten val. Bewoner Janny Vokkert (66) is het zat: „Ik moet er niet aan denken dat het straks een keer écht fout gaat.” Maar er is hoop: een oplossing ligt in het verschiet.